Foråret er over os, og der findes næppe en bedre måde at byde den nye sæson velkommen end ved at finde nye, fine planter til hjemmet – både indendørs og udendørs.

Elsker du også grønne planter, kan du med fordel aflægge Byens Plantetorv et besøg i weekenden. Plantetorvet på Refshaleøen, der åbnede sidste forår, men har haft lukket henover vinteren, åbner nemlig atter op for den 700 kvadratmeter store planteoase fra lørdag 26. marts.