Redaktionen: Disse podcasts lytter vi til

Oliva Nepper Winther, journalist og podcastvært

Drømmenes kaptajn: “Min indre hippie vækkes til live hver gang, jeg lytter til Susanna Sommers fantastisk smukt monterede samtalemosaik om Troels Kløvedal. Det samme gør min drøm om at sejle jorden rundt.”

A Seat at the Table: “I øjeblikket er der med god grund stort fokus på, hvordan hvide mennesker skal undervise sig selv i strukturel såvel som hyggeracisme. Jeg interviewede kvinderne bag A Seat at the Table sidste år – og siden har deres podcast gjort mig klogere på blandt andet tokenness, privilegier og hår.”

To the Moon Honey: “Jeg fødte min datter for snart tre år siden, noget jeg for evigt vil forbinde med både den bedste og mest vanvittige oplevelse i mit liv. Hver gang jeg lytter til To the Moon Honey’s efterfødselssamtaler, er jeg der igen – og samtidig bliver jeg mindet om, hvor seje vi kvinder er.”

Harry Pottcast: “Ok, det her er verdens mest nørdede anbefaling, men det er jo netop, hvad podcasts (også) kan – nørde! Hvis der er den mindste Harry Potter fan gemt i dig, så er den her podcast guld værd. Værterne Amalie og Nanna gennemgår og diskuterer et kapitel hver uge – og formår at hive troldmandsverdenen ind i kontemporær diskussion om alt fra feminisme, fat shaming, ulighed og racisme. De er i øjeblikket i gang med Flammernes Pokal og skal vel at mærke gennem alle syv bind, så der er masser af godt i vente.”