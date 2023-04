Redaktionens stamsteder

Camilla Frank, Chefredaktør: Apotek 57

"God granola kan trække mig de samme steder hen i byen igen og igen. Apotek 57 er klart i min Top 3, og de sparer ikke på den, når du bestiller en yoghurt med noget bær-kompot-lignende-ting, jeg føler, skifter efter årstiden. Tilsammen giver det et solidt måltid – og det kan være værd at tænke ind, når du afregner et ikke ubetydeligt beløb på +100 kroner for granola og en filterkaffe. På plussiden er der refill på filterkaffen for en rund 20'er. Og så er det bare bonus, at den fine simple indretning giver mig øjeblikkelig lyst til at gå hjem og rydde op. Og at alle øvrige gæster ligner smarte krea-agtige profiler, som det er en fornøjelse at spise morgenmad med. "

Hvor: Apotek 57, Fredericiagade 57, 1310 København