Derfor skal du rejse til Slovenien – kom med Katrine Binné på roadtrip i Europa

Morgenen efter tog vi sejlbåden, der tager dig frem og tilbage fra den nærmeste by, Ribčev Laz, hvor også det hippe hotel, Hotel Bohinj, ligger (vi spiste frokost i deres restaurant og var svært fristede til også at checke ind på et af værelserne. Bare for en nat.) En sejltur på 30 minutter som de fleste tager for at komme hen til den fantastiske natur, som campingpladsen er omringet af, men som i sig selv er så smuk, at det er en anbefaling værd. Bor du på hotellet, kan du eventuelt gå de 8 km hjem langs søen.

Vi begav os også ud på en længere vandretur til vandfaldet Savica. I et desperationens øjeblik havde vi nemlig købt en højt-avanceret bærerygsæk til vores store dreng, og den pebrede pris tvang os mildest talt ud, selvom 5 km op ad et bjerg med børn på mave og ryg ikke just føltes overskueligt. Og vi var da også trætte efter kort tid, men naturen både op og ned fik os hurtigt til at glemme syren i benene.