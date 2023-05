På campingplads for nudister – kom med designer, Katrine Binné, på roadtrip i Europa

Forfatter: Katrine Binné

Vi kan godt lide at bade nøgne, når vi er helt alene på stranden, og jeg har heller ikke et problem med en lårkort nederdel eller gennemsigtig top, men vi er ikke – som sådan – udnævnte nudister. Og det føltes også en smule grænseoverskridende første gang, vi tog bukserne af og gik nøgne ned til klipperne for at hoppe i vandet. Eller da vores nabo – med numsen bar – kom forbi for at sige hej og fortælle om sin familie i Stuttgart. Men vi gjorde det alligevel for at udfordre os selv. Bare lidt.