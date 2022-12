Rose Svane: Sådan laver du verdens nemmeste julegave

Du behøver ikke at besidde et specielt talent for at lære at hækle. Rose Svane startede selv hendes hækleventyr for omkring tre år siden og har i dag ca. 70.000 følgere på Instagram, som hun dagligt inspirerer med kreative hækle-designs, der inkluderer både bukser, toppe, hatte og kjoler – det er kun fantasien der sætter grænserne for, hvad du kan kreere med en hæklenål og en garnnøgle.