Sådan kan du tage mere kreative billeder

Et klap med mange fordele

At en smartphoneskærm kan klappes sammen på midten uden at knække er lidt af et under. Faktisk kan skærmen klappes sammen op til 200.000 gange uden at gå i stykker. Men den sammenklappelige funktion er udover at være genial til at tage kreative billeder også en praktisk funktion.

Designet skåner nemlig skærmen for ridser fra nøgler, pung, makeup, solbriller, eller hvad du ellers måtte have liggende i håndtasken. Og så fylder telefonen selvfølgelig også mindre, når den er klappet sammen, så du let kan have den i bukselommen.

Nostalgi og ny teknologi

Klaptelefonen fra Samsung har det nostalgiske look fra 00’erne, vi i så høj grad efterspørger for tiden. Men tag ikke fejl: Teknologien er bestemt ikke, som den var i 00’erne. Galaxy Z Flip4 har den nyeste smartphoneteknologi og forener dermed teknologi og trend, hvilket gør den til en næsten uundværlig og anvendelig accessory.

Telefonen er vandafvisende, har en skærm på 6,7 tommer og et batteri, der holder hele dagen. Og så er det numeriske tastatur fra 00’ernes klaptelefon selvfølgelig udskiftet til fordel for smartphonens touchskærm, som kan klappes sammen på midten.

Desuden er der en frontskærm på bagsiden, som gør telefonen brugbar i sammenklappet tilstand. Du har hurtigt adgang til indstillinger, kan svare på beskeder, se opkald, tid vejr og meget mere – helt uden at åbne den. Dét kunne Paris Hilton helt sikkert ikke prale af.

Med et nostalgisk look kombineret med den nyeste smartphoneteknologi forener klaptelefonen fra Samsung altså funktionalitet og design, så du kan gå all in på 00’er-stilen og samtidig være up to date med den nyeste teknologi.