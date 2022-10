Skønhedsredaktørens fund: Den perfekte coffee table book til under 400 kr.

Udover at levere smukke og inspirerende billeder er coffee table books også en smuk dekoration til dit hjem - på kaffebordet såvel som i bogreolen. De er dog ofte meget dyre, men Costumes skønhedsredaktør, Marie Hindkær, har fundet en bog til kun 335 kr.

Bogen Love Songs fra Le Petit Voyeur dækker en periode fra 1950 til 2021 og præsenterer en kombination af ikoniske serier og billeder, der aldrig før er vist i Frankrig. De smukke billeder giver et blik på kærligheden og dens mange facetter.

"Kærlighed på godt og ondt. Jeg så for nylig fotoudstillingen Love Songs i Paris, og den gjorde et stort indtryk. Nu må jeg have bogen." siger Marie Hindkær.