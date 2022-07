Spotify: Dette bliver årets 10 største sommerhits

Fra Tobias Rahim til Harry Styles – her er musikken, du ikke kan undgå denne sommer.

Mangler du inspiration til dit sommersoundtrack, har musiktjenesten Spotifys redaktion netop publiceret en liste over de 10 sange, som de mener vil blive 2022's største sommerhits i Danmark. På listen finder du alt fra nationale hits fra Tobias Rahim til Harry Styles' seneste ørehænger – så det er bare om at få tilføjet dem til din playliste, så du kan gå sommeren i møde med lækker lyd i ørerne.

4. Kesi / Jada – Skør for dig