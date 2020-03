Strik og hækling: De bedste begynderprojekter, så du kan komme i gang

Strik og hækling har fået kæmpe comeback, og du kan med fordel udnytte hjemmetiden på det klassiske håndværk.

Der er nok inspiration at finde på alt fra Pinterest til Instagram, hvor profiler som PetiteKnit dagligt deler strikkeopskrifter, der er så fine, at du får lyst til at gøre kunsten efter.

Derfor skal du strikke og hækle

Først og fremmest kan du med dine nye færdigheder selv lave flere af de ting, du står og mangler, hvad end det er tøj, køkkenremedier eller noget tredje. Derudover er der mulighed for at skåne miljøet, hvis du giver dig i kast med at strikke ting som karklude og vatrondeller, frem for at købe engangvarianter.

Sidst, men bestemt ikke mindst, viser en undersøgelse fra The Craft Yarn Council, at håndværket reducerer stress, mens Hooked Goodies skriver, at strik og hækling kan medvirke til at bekæmpe angst og søvnløshed.

Sådan kommer du i gang

At strikke og hækle har mange fællestræk, såsom brugen af garn. En af de markante forskelle er, at du ved hækling skal bruge en hæklekrog, find den her, mens du skal bruge strikkepinde til at strikke, find dem her.

Du kan købe garn på utallige sider. To af vores favoritter er Rito.dk og Yarnliving.com, der har mange fine farvekombinationer og kvalitetsgarn til gode priser.

Herunder har vi samlet en stribe flotte begynderprojekter, så du kan komme godt fra start.