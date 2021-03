“Debatten gik i ring. Hvis du havde et mellemøstligt klingende navn, så skulle du helst skrive eller tale om dét at være muslim eller at komme fra Mellemøsten – og så blev vi nærmest reduceret til udelukkende det. Jeg fik aldrig chancen for at tale om almene ting som at miste en forælder. Vores podcast er et modsvar til alt det, der sker i medierne lige nu. At hvis du har tørklæde på, så skal du forsvare dit tørklæde i stedet for bare at have lov til at tale om at være kvinde. Vi talte om, hvordan vi kunne gøre det anderledes, så jeg, Mariam, også får lov til at være en del af mainstreamen i forhold til alverdens emner og ikke hele tiden skal holdes op på, at jeg har en marokkansk mor,” siger Mariam.

“Der eksisterer sådan nogle små blindspots rundt omkring i mediebilledet, hvor jeg tænker: Hvorfor opdrager man modtagerne til at forvente, at jeg for eksempel skal svare på spørgsmål omkring, hvorfor jeg ikke bærer et tørklæde, når jeg i virkeligheden er kaldt ind som fagperson? Det er at holde seerne for nar at forvente, at de ikke kan finde ud af at skelne det fra hinanden. Vi kan selvfølgelig også tale med om universelle ting, uden at der skal puttes et mærkat på os,” siger Duygu.