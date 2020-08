Men da Zabrina blev rask før forventet, blev det spontant til en mere afslappet date tidligere end forventet. Det skulle vise sig, at hinandens selskab var nok til at skabe kemi, selvom de ikke var på den ellers planlagte, romantiske date. Det slog klik med det samme, og de næste tre måneder brugte Zabrina og Jakob næsten hver eneste dag sammen. Efter et par måneders dating blev de to officielt faste kærester og flyttede sammen.

I 2015 var dating via apps ikke ligeså udbredt som i dag. Derfor var der på det tidspunkt måske flere, der holdt lidt igen med at fortælle, at de havde mødt deres partner digitalt. Men for Zabrina har det aldrig været et tabu. Derfor har hun altid været ærlig om, hvor hende og Jakob mødte hinanden. Samtidig gav det at være på en dating-app Zabrina lidt mere mod på at tage et initiativ.

"Jeg synes, at happn er en cool måde at få en ekstra chance for at møde kærligheden på. Den giver dig mulighed for at tage det initiativ, du måske ikke ville tage i selve situationen."

Næsten fem år senere, i februar i år, sagde Zabrina og Jakob ja til hinanden til et lille, intimt bryllup på Københavns Rådhus med efterfølgende smørrebrødsmiddag.

"Det var en fantastisk dag, og jeg har ikke fortrudt beslutningen om at holde en lille, intim fejring i stedet for en stor fest - selvom det nok kommer senere," siger Zabrina om den store dag.

For bare to måneder senere, i april måned, fødte Zabrina parrets første søn, som hun i dag er på barsel med.

