Hvordan fik I idéen til at lave A Seat at the Table?

Naima: “Faktisk var tanken slet ikke at lave en podcast, men – meget apropos det her interview – et magasin. Jeg kendte de andre piger fra tidligere og tænkte, at vi sammen kunne lave noget fedt, så jeg spurgte dem, om vi skulle mødes en dag til brainstorm på Papirøen. På dagen satte jeg en optager imellem os og trykkede på knappen ...”

Stephanie: “... og så gik snakken ellers de næste fem timer. Jeg tror, at vi alle fire (det første halve år bestod podcasten også af medlemmet Betty Kandindima, red.) hurtigt fornemmede, at vi var gode til at snakke med hinanden om emner, vi ikke havde talt med særligt mange andre om før.”

Ingrid: “Der er mange danske kvinder med afrikanske rødder, der ikke har veninder, som ligner dem selv, og da vi hørte optagelserne, forstod vi, at vi med vores podcast måske kunne skabe et sådant rum – ikke bare for os selv, men også for andre.”