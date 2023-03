5 skønne drinks med æble

Opskrift på frisk drink med æble, ananas og aloe vera

Aloe vera i en drink lyder måske lidt skørt, men faktisk siges kaktusplanten at styrke immunforsvaret og stabilisere maven. Her er aloe vera i selskab med æble, ananas og citron, hvilket gør, at den både er velsmagende, nærende og opfriskende. Her er opskriften.

Ingredienser:

1 æble fra Pink Lady®

1 citron

2 stykker ananas

2 spiseske aloe vera-saft

Sådan gør du:

Skræl æblet, og skær det i små stykker.

Skær ananasskiverne ud i små stykker.

Pres citronen, og hæld saften gennem en si, hvis der er kerner i.

Kom alle ingredienserne i en blender, og tilsæt to skefulde aloe vera.

Blend med høj hastighed.

Server straks.

