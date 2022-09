"Efter mindst 103 surdejsbrød har jeg nu endelig fundet frem til den perfekte opskrift"

Pre-shaping. Nu skal dejen pre-shapes. Hiv forsigtigt dejen løs fra skålen og kom dejen ud på et bord uden mel. Skub forsigtigt dejen ind under sig selv, så du spænder overfladen op. Her er det vigtigt du hverken gør det for meget eller for lidt. Det skal ende ud i en stram kugle. Lad dejen hvile under et viskestykke i 20 minutter.