Gin og tonic med kaffe – sommerens nye superdrink

Opskrift på gin og tonic med kaffe

Drinken består af kaffe, gin og tonicvand og er utroligt nem at lave.

For at mikse en Turbo G&T skal du bruge:

Isterninger

10 ml kold kaffe

Tonicvand

35 ml gin

Evt. citronskal

Start med at brygge kaffen, da den skal være helt kold. Fyld derefter et glas med isterninger, og tilsæt gin, kaffe og til sidst tonicvand. Pynt drinken med citronskal. Et voilà!