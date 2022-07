Juice-eksperten: Denne sunde drik er perfekt til sommervarmen

Er du også tæt på at koge over i sommerheden? Vi har snakket med juiceekspert og CEO af Anna+Juicen, Anna Tea Thorndal Thomsen, som her deler sit bud på sommerens perfekte drik, der både smager lækkert, er nem at lave, og som også hjælper dig med ikke at dehydrere i varmen, efter byturen eller en workout.

"En kokosvand lemonade super forfriskende og sund i sommerheden, da kokosvand indeholder elektrolytter og mineraler. Og det er ofte netop det som kroppen sveder ud i varmen. Den er derfor super god til at genoprette din væskebalance på varme sommerdage, efter en træning eller bytur," siger Anna Tea Thorndal Thomsen.

Opskrift på kokos-lemonade

Ingredienser:

Isterninger

En halv citron

Kokosvand (kan købes i de fleste supermarkeder)

Mynte (eller du kan eksperimentere med andre lækre urter)

Sådan gør du: