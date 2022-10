Fælles for opskrifterne i denne kogebog fra de københavnske torvehaller er, at de alle sammen indeholder torvevarer, som du kan finde i staderne ved Israels Plads. Dog ikke ensbetydende med, at du ikke kan lave opskrifterne uden et besøg til de populære haller. Torvehallernes kogebog indeholder 100 opskrifter, der strækker sig fra alt som franske klassikere til danske sommerdesserter. Nogle retter kræver både tid og kærlighed, andre blot, at sæsonen er rigtig. Her er således opskrifter til en hver tid, smag og dine køkkenkompetencer i øvrigt.

