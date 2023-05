Opskrift: De bedste hveder til store bededag

Store b(hv)ededag er for de fleste forbundet med lune hveder, og de bliver som oftest serveret med et godt lag smør på – men det skader bestemt ikke smagsoplevelsen at skifte smør ud med et lag syltetøj. Traditionens tro spiser vi hveder aftenen før store bededag, men hvorfor er det lige, at det er tilfældet? Her får du en helt kort forklaring:

Skikken med lune hveder stammer fra dengang, hvor store bededag var en arbejdsfri bededag – det betød altså, at man ikke måtte arbejde før gudstjenesten på store bededag var overstået. Det gjaldt for hele befolkningen – inklusiv bageren, selvfølgelig – og netop derfor blev der bagt hveder aftenen før. På den måde kunne folket købe hveder om aftenen og gemme dem til dagen efter, hvor de blev serveret lune, når de kom hjem fra gudstjeneste.

Hvis du har mod på at give dig i kast med en omgang hjemmelavede hveder, så har vi bikset en opskrift sammen til dig herunder – og tro os når vi siger, at det faktisk ikke er så svært.