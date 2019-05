Sådan laver du selv den lækreste poké bowl

Fremgangsmåde

Rismix

Hæld rismix op i en sigte, og skyld under rindende vand et par minutter, indtil vandet bliver klart.

Bring rismix i kog i en gryde med lidt tilsat salt og samme mængde vand som ris (plus to ekstra spsk vand). Når risene er i kog, skal du skrue ned på lav varme og lade rismixen være i 15 minutter (løft ikke låget).

Efter 15 minutter, skal du tage rismixen af varmen og lade gryden stå i yderligere 15 minutter (igen uden at løfte låget). Efter de 15 minutter, tilsæt da sushi zu, lad rismixen køle af, og så er risene klar.

Tilbehør

Rist sesamfrøene på en varm pande (uden olie), skær laksen i mundrette størrelser, snit den røde spidskål og radiser i ca. 2 mm. tykkelse, og rens edamamebønnerne.

Kom sukkerærterne i kogende vand tilsat salt. Efter 15 sekunder tages ærterne op og lægges direkte i en skål med vand og masser af is (kaldes: at blanchere). Sigt vandet fra, tør sukkerærterne i et viskestykke, og skær dem ud i ca. 2 mm. tykkelse.

Miso-lime dressing

Pisk hvid miso, hvidløg, agavesirup, sesamolie, limejuice, soja og vand i en skål.

NB! Dressingen smager bedst efter at have trukket i nogle timer, men kan sagtens bruges med det samme.