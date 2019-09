Danske Kirsten Kjær Weis var en af de første, som udviklende naturlig makeup i smuk emballage. Produkterne er ikke bare baseret på økologiske ingredienser, men giver også det eftertragtede no makeup-makeup look, som danske kvinder er kendte for i udlandet.

Dup liv i kinderne med Kjær Weis' Cream blush, og sæt fokus på kindbenene med en af mærkets smukke highlightere.

Cream blush i blossoming, Kjær Weis hos Stormfashion.dk 399 kr. // Highlighter i radiance, Kjær Weis hos Stormfashion.dk 399 kr.