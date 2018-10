5 franske beauty-musthaves, der giver dig et flot, naturligt look

Genvejen til lækkert hår

Den første ting, du skal smide i kurven, er en tørshampoo. Franske kvinder er især vilde med tørshampooen fra Klorane, som du også kan købe på apoteket herhjemme. Den er baseret på havre-ekstrakt, og med et enkelt pift fjerner du nemt overskydende fedt fra hovedbunden, så du kan springe hårvasken over og få et naturligt look med ekstra volumen.