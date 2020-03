7 simple bud på nail art, du let kan kopiere

Hjemme bedst. Den næste tid deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl eller humør.

Du er nok stødt på billeder af negle lakeret i flotte mønstre, når du har scrollet igennem dit feed på Instagram. Nail art er vokset stødt i popularitet, og hvorfor ikke bruge tiden derhjemme på at tage lakering af dine negle til næste niveau?

Mens nogle former for nail art er meget avancerede, er andre mere enkle i udtrykket og lettere at gøre efter. Her har vi samlet en stribe bud på nail art-manicurer, som du nemt kan give dig i kast med selv.