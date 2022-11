Budgetkøb: "Denne concealer har jeg altid i tasken."

"Når mørke rande, ujævnheder eller rødme på huden skal camoufleres er en god concealer afgørende. Du bruger en concealer efter din foundation og før din pudder – og så kan den i øvrigt også fungere som en cremet highlighter på næseryggen, kindben, hage eller brynben. Jeg har fået en ny favorit, Miracle Pure Concealer fra Max Factor, der lægger sig let på huden alt imens den fugter, så du ikke risikerer at ende op med tørre spots. Den er nem at duppe ind i huden med fingrene, og derfor har jeg den også med i tasken hver dag som et quickfix inden et møde eller aftale."