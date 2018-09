Cecilie Thorsmark: Den bedste beauty-anbefaling, jeg har fået

HVAD DUFTER DU AF?

“Loewes parfume 001 woman og Aesops Coriander seed body cleanser, som jeg bruger i badet. Jeg elsker duften af Aesops produkter.”

HVAD ER DEN BEDSTE ANBEFALING, DU HAR FÅET?

“Dermaroller. Efter at have født mit første barn fik jeg en del pigmentforandringer i ansigtet, og flere rådede mig til at prøve en dermaroller, og det virkede faktisk. Nu har jeg har givet tippet videre til mine veninder, som klager over pigmentforandringer eller rynker – dem virker den også på.”

HVORDAN PLEJER DU DIT HÅR?

“Mit hår er en historie for sig, da det er delvist krøllet, delvist kruset. Derfor tænker jeg mere i at tæmme end at pleje det. Jeg bruger shampoo og balsam mod kruset hår og Kevin.Murphys styling cream Smooth.again, som afhjælper krus. Men jeg venter stadig på mirakelproduktet, der gør, at jeg aldrig mere ska tænke over mit hår.”