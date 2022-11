Charlotte Torpegaard: Skøn indefra og ud

2. Honey Tapping

Der er et hav af grunde til at Manuka er blevet den nye superfood. Den rene, rå Manuka honning har naturlige antibakterielle stoffer, som du ikke finder i almindelig honning, og det er ikke uden grund, at det kaldes for Magic Manuka eller Healing Honey. Kom det i teen, i et glas med vand og citron om morgenen, i smoothies, på morgenmaden eller slet og ret på en teske. Det smager fantastisk. Men Manuka er også en eminent ansigtsmaske og endda en af de mest hypede lige nu. Tap den ind i huden med opadgående bevægelser for at få alle honningens fortræffelige stoffer tappet ind i huden og samtidig styrke mikrocirkulationen.

ACTIVIST

Raw Manuka Honey

1.365 kr.