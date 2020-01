Christiane Schaumburg-Müller: Sådan passer jeg på mig selv og min hud i vintermånederne

Er der noget, du vil gøre anderledes?

“Jeg vil gerne være mere rutinepræget, når det kommer til min hudpleje. Det vil sige at have de her vaner, som man ikke afviger fra - ligesom med Oslo Skin Labs kollagenpulver, som jeg har fået ind under huden (i bogstavelig forstand). Det er virkelig blevet en god vane. Og så skal jeg drikke to liter vand om dagen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er så dårlig til det. Og det er netop en af de ting, hvor jeg husker det i en uge og er så dygtig, og så glemmer jeg det igen. Sådanne nye vaner vil jeg gerne have bliver ordentligt integreret.”