Den afgørende skønhedspleje du bør prioritere netop nu

Hjemme bedst. Den næste tid deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl eller humør.

Selvom du godt kan se, hvor meget håret trænger til en hårkur, eller hvor glade dine tæer ville blive for lidt plejende opmærksomhed, er det formentlig sjældent, at tiden er til det i en travl hverdag. Men nu, hvor hverdagen er blevet vendt på hovedet, betyder det for manges vedkommende, at der er mere tid – i det mindste til at lade produkterne virke.

Derfor guider vi til al den skønhedspleje, du normalt springer over, men som vil gøre underværker for hud og hår.