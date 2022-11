Denne bestseller giver din hud den smukkeste finish

"Fotofilter på pudder. Efter to forskellige makeup-artister uafhængigt af hinanden begge brugte Lighting Powder fra Hourglass på min hud, kunne jeg godt se, at jeg var nødt til selv at få fat i den – og jeg har ikke fortrudt. Lighting Powder er en finishing powder, der både udglatter, ensarter og giver din hud en smuk og naturlig glød. Den indeholder mikroskopiske partikler, der fanger lyset, men som også gør det blødere på huden, hvilket skaber en mere jævn tekstur.

Jeg kommer den på med en stor blød børste og fordeler den over det meste af mit ansigt – men med lidt ekstra fokus på næseryg, kindben og over øjnene. Et godt tip jeg fik af en makeup-artist er, at trække den en smule ud til siden ved øjenområdet, da det lysner og løfter. Virkelig perfekt til de dage eller aftener, hvor huden har brug for at "shine" lidt ekstra, eller som redning til en træt vinterhud”, siger Costumes skønhedsredaktør, Marie Hindkær.