"Denne foundation giver det perfekte no-makeup-makeup-look"

Hun er mor til to, influencer med 138.000 følgere og så er hun CEO og co-founder af det svenske mediebureau Innovedia, der for nyligt har udvidet med et kontor i København. Vi spurgte 27-årige Isabella Meisner om, hvilket skønhedsprodukt hun ikke kan undvære i en travl hverdag.

"Som mor til to er tid ikke det jeg har mest af, men med denne mineral foundation kan jeg få det perfekte no-makeup-makeup-look på ingen tid – og skulle der komme mere tid i løbet af dagen til lidt ekstra glam, er den fantastisk til et touch up. Den blender nemt og flot ind i huden, og hvis du er ude efter 'full coverage' skuffer den heller ikke. Jeg kommer den altid på med en kabuki-børste, og bruger en smule concealer på ujævnheder – alt efter behov." siger Isabella Meisner.