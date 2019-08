Denne mascara giver de længste vipper

Vil du have inspiration til nye produkter og skønhedsmærker eller gøre det meget lettere for dig selv at pakke strandferiens skønhedssager, er Net-a-porter.coms nye skønhedskit svaret. Her får du en toilettaske fyldt med alt det ypperste inden for skønhedens verden, og jeg skal helt sikkert have min med på rejsen, så hud og hår kan blive forkælet med fugtende mist fra Révive og lækker hårolie fra Oribe.

Jet-a-porter beach escape beauty kit, Net-a-porter.com ca. 680 kr.