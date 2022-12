Denne primer får makeuppen til at holde - og udglatter huden

Du kommer langt med en god primer, når din makeup skal se frisk ud hele dagen (og natten med). Costumes Digital Content Creator Christine Debell har testet primeren 24h hydrating primer fra Lancôme – der er mere end en traditionel primer.

"Jeg har altid haft en meget sart og tør hud, så fugt er det afgørende for mig, inden jeg skal lægge min foundation – min favorit har i mange år været Natural Radient Longwear Foundation fra Nars. Primeren fra Lancôme giver huden masser af fugt, og får min foundation til at se lettere ud, selvom den faktisk er ret dækkende. Jeg døjer med lidt tør hud og kan godt få lidt tørre pletter i løbet af dagen, men dette har jeg ikke oplevet at få med primeren. Den eneste kritik jeg har, og det er ikke engang en kritik, er at den er fast i konsistensen. Jeg synes en flydende primer er nemmere at arbejde med, men det er jo en smagssag."

