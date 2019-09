Denne usædvanlige shampoo er perfekt til skandinavisk hår

Hvad dufter du af?

“Jeg er ikke så vild med at dufte af alt for meget, men jeg elsker duften I love my garden fra Charlotte Torpegaard, fordi den er lavet på noter af dufte, man finder i Kongens Have, som jeg selv bor ret tæt på. Jeg bliver i virkelig godt humør af den og bliver tit stoppet af folk, som spørger, hvad det er for en duft, jeg har på.”

Hvordan plejer du håret?

“Jeg kan godt lide tanken om, at vi ikke bruger så meget emballage, og derfor er jeg skiftet over til en shampoo-bar fra mærket Stop the water while using me, som er 100 procent økologisk. Man skummer shampooen op ligesom en sæbebar, og vasker derefter håret som normalt. Først var jeg skeptisk, men den fungerer godt til mit fine skandinaviske hår.”