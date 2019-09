Hvilken deodorant skal jeg vælge?

Deodorantens hovedformål er at holde armhulerne tørre og lugtfri ved at hæmme din svedproduktion og neutralisere ubehagelig lugt.

Sved er i sig selv ikke ildelugtende, men bliver det, når det kommer i kontakt med kroppens naturlige bakterier, som kan dæmpes ved brug af deodorant. Det kan gøres på forskellige måder, alt efter din deodorant, som groft set kan inddeles i følgende tre kategorier:

Almindelig deodorant

Den almindelige deodorant neutraliserer lugt ved at hæmme bakterierne, som får sveden til at lugte. Det sker enten ved hjælp af indhold af bagepulver, antibakterielle ingredienser eller olier.

Antiperspirant-deodorant

En antiperspirant-deodorant vil både neutralisere lugt og hæmme svedproduktionen ved at lægge et tyndt gelelag over svedkirtlerne i følge Apoteket.dk. Denne type deodorant vil oftest indeholde aluminiumsalte, som virker effektivt svedhæmmende, men som også har været genstand for stor debat.

Ifølge Taenk.dk har der været mistanke om, at du samlet set får for meget aluminium, hvis du bruger en deodorant med aluminium. Derfor er EU i gang med at undersøge mulige konsekvenser af aluminiumsalte, men der er endnu ingen afgørelse på området.

Naturlig deodorant

Som følge af debatten søger flere væk fra deodoranter med aluminium, og bruger i stedet naturlige cremedeodoranter, der holder armhulerne tørre ved hjælp af økologiske og naturlige ingredienser.

Vær opmærksom på, at de naturlige deodoranter ikke er lige så effektive, så før du vælger din deodorant skal du beslutte dig for, hvad der vægter højest: at ingredienserne er naturlige eller om deodoranten er meget effektiv.

Herunder har vi samlet nogle af de bedste deodoranter indenfor de fem forskellige typer deodoranter.