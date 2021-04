Derfor bør sex blive en del af dine skønhedsrutiner

Den kvindelige orgasme er gået fra at være næsten unævnelig (og utænkelig) til at komme på alles læber med hjælp fra for eksempel TV-serien Sex and the City, der i 00’erne satte den – og dildoen The Rabbit – på landkortet sammen med en udtalt forventning om, at kvinder også skulle have noget ud af lagengymnastikken – hvis ikke med en partner, så via selvhjælp. I dag har sex og onani fundet vej til wellness- og skønhedsverdenen, da den kvindelige orgasme ud over den åbenlyse payout blandt andet skulle forbedre ens helbred og give sundere hud og hår. Et amerikansk studie udgivet i National Library of Medicine fra 2009 konkluderer således, at orgasmer hos kvinder øger udskillelsen af det kvindelige hormon østrogen, som netop styrker hud og hår, og at effekten er lige god, om klimaks kommer i selskab med en partner eller på egen hånd. Påstanden om, at sex ligefrem kan få os til at se yngre ud, formentligt på grund af de hormoner, som frigives under klimaks, fremsættes også af professor Bente Klarlund Pedersen i hendes bog Yngre med årene. Her refererer Klarlund til et forskningsprojekt fra Royal Edinburgh Hospital, hvor man over en tiårig periode undersøgte mænd og kvinders sexliv og konkluderede, at de mest seksuelt aktive mænd og kvinder i alderen 40 til 50 år så meget yngre ud end dem, der var knap så flittige på lagenerne. Bente Klarlund skriver desuden, at der ikke er nogen tvivl om, at et godt sexliv har en positiv indflydelse på vores mentale helbred og formentligt også det fysiske – for eksempel ser man nedsat risiko for blodpropper i hjertet hos seksuelt aktive mænd og kvinder. Den positive effekt sættes i forbindelse med hormonet oxytocin, også kaldet kærlighedshormonet, fordi det netop frigives ved kærlig berøring og under sex.

“De seksuelle oplevelser, man kan få med sig selv, frigør et hav af feel good-hormoner som serotonin, oxytocin og dopamin, samtidig med at vores kortisol bliver balanceret. Så self pleasuring kan være den korteste vej til ro og selvomsorg – og er fantastisk for huden!,” siger Fulvia Kryger, som står bag selvomsorgs- og skønhedsuniverset The Glow Inst, hvor hun udfører skønhedsbehandlinger og deler inspiration om skønhed og selvpleje.

“Jeg skriver ofte om seksualitet på min Instagram-profil, selvom jeg ikke er sexolog eller terapeut. Jeg gør det, fordi mit udgangspunkt er selvomsorg, og det er interessant at stille spørgsmål til og snakke om alle de meget følelsesladede aspekter af vores seksualitet. For kan man overhovedet snakke om selvomsorg uden at snakke om seksualitet? Og kan man snakke om seksualitet uden at snakke om skønhed, forvent- ninger og internaliserede fortællinger? Som kvinder kan vi måske komme til at føle, at vi kun fortjener nydelse og berøring fra vores kærester, hvis vi ikke vejer for meget og samtidig ser godt nok ud. Det er dybt internaliseret i os og kan også smitte af på den måde, hvorpå vi overgiver os til nydelsen ved for eksempel en ansigtsbehandling,” forklarer Fulvia Kryger.