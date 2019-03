Kate Moss skulle efter sigende være fan af at nedsænke ansigtet i en skål med isvand og agurkeskiver hver eneste morgen. Det lyder måske som en brat start på dagen, men der er en mening med galskaben. Kulden får blodkarrerne til at trække sig sammen, og derfor reagerer kroppen ved at sende mere blod til ansigtet. På den måde øges blodcirkulationen, og du får en frisk glød. Flere har derfor taget den iskolde tendens skridtet videre med hjælp hentet direkte op af fryseren: En isklump pakket ind i et musselinklæde vækker et træt ansigt, når du lader den kolde klump glide over ansigtet i to minutter. Du kan også lave isterninger af grøn te og på den måde tilføre huden både kulde og antioxidanter.

© Wenn.com