Dette produkt vil ændre dine rensevaner (måske) for altid

Det første trin i din hudplejerutine er rensning, og det er her du er med til at forberede og sætte standarden for det, der følger. En nærende rensebalm fjerner mildt og effektivt snavs, makeup og olie fra din hud – og det vel og mærke uden at udtørre den.

“Jeg er meget omhyggelig med at få renset min hud hver aften. Det siger sig selv – hvis du ikke sørger for at være grundig med din rens, så vil skidt, sved og makeup blive siddende på huden, og det vil betyde, at dine cremer ikke kan trænge effektivt ind. Men hvor afrensning tidligere var noget, der skulle overstås inden jeg smører mit ansigt ind i diverse olier og cremer, er det nu blevet et af de steps, jeg ser mest frem til om aftenen. Og jeg er ret sikker på, det hænger sammen med min nyfundne kærlighed til rensebalms,” siger skønhedsredaktør Marie Hindkær.