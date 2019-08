Din nye livsstil: 3 lifehacks til det enkle liv

3. Ryd op, ryd op, ryd op

Pludselig blev oprydningsguruen Marie Kondo én, som alle kendte. Og det er ikke uden grund.

Hvis du vil leve et enkelt liv med ro for krop og sind, så er orden bare en nødvendighed. Reglen er, at alting skal have en plads. Det gælder både i dit hjem – i skaber, skuffer, bokse, kasser og på reoler og hylder – og på din arbejdsplads. Hold bordflader og gulve tomme og rene så vidt muligt.

Her er det også vigtigt, at du er god til at smide ud og give væk. Ting, du ikke har brugt i et år, er der en god sandsynlighed for, at du ikke behøver.

Jo færre ting, du ejer, jo lettere er det at holde orden. Og jo bedre orden, du har, jo lettere er det for dig at finde ro til fordybelse og refleksion – og til at leve det enkle liv.