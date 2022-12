Disse 5 produkter virker, mens du sover

Bedst til linjer og tekstur: DR. DENNIS GROSS Overnight texture renewal peel

Prøv disse pads, hvis du gerne vil have en mere jævn tekstur og mindske de fine linjer. Kombinationen af retinol og ferulic syre er med til at speede op for hudens reparationsmekanisme uden at virke udtørrende eller skabe ubalance. Brug dem som en kurforløb et par gange om ugen.