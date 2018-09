Endelig kan du få frisørernes mirakelshampoo

“Når det gælder Mutis produkter, er jeg altid lige dele begejstret for virkningen og for den pæne emballage. Det gælder også for mærkets to nye serummer, der er lavet til at supplere enhver hudplejerutine – uanset hvilke produkter du ellers bruger. Med Calm down serum add og Vitamin c serum add får din hud enten endnu mere fugt eller en mere ensartet hudoverflade ved hjælp af antioxidanter.”

Vitamin c serum add, Muti 675 kr.