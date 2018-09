Få længere vipper med eyelash extensions

Hvad er eyelash extensions?

Lash extensions er en behandling, hvor der bliver limet falske vippehår på dine egne vipper og behandlingen tager cirka to timer. Når limen er tør, bliver den helt blød, så vipperne føles smidige og naturlige. Resultatet er markant længere, fyldigere og mørkere vipper, der holder i fire til otte uger.

Hvilke former for eyelash extensions findes der?

Du får typisk limet ét vippehår hår på hver af dine egne vipper, hvilket kaldes single lashes, men der findes også behandlinger kaldet volume lashes, hvor du får limet to til ni ultratynde hår på hver vippe for et ekstra markant look.

Der findes forskellige længder, tykkelser og grader af, hvor buet vipperne er. Navnene på de forskellige vippetyper varierer fra klinik til klinik, men det er vigtigt, at du sammen med behandleren vælger de vipper, du føler passer bedst til dig. Du behøver eksempelvis ikke at vælge sorte vipper, men kan også gå efter mørkebrune for et mildere look.