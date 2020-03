Få strammere og renere hud: Sådan masserer du ansigtet med (og uden) en gua sha-sten

Sådan masserer du med en gua sha-sten

Ansigtsmassage skal altid udføres på ren ansigtshud og med rene hænder – hvilket formentligt ikke er et problem i disse tider, hvor håndspritten er i brug som aldrig før.

Vask ansigt og hænder, og fordel dernæst et par dråber af din foretrukne ansigtsolie over huden. Du må aldrig massere på tør hud, da hænder eller gua sha-sten skal kunne glide let over huden, så du ikke hiver unødigt meget i den.

Med et moderat tryk skraber du gua sha-stenen fra midten af ansigtet og ud. Start langs kinden, hvor du kører fra midten og ud til siden. Gentag bevægelsen fem til ti gange, og skift derefter side.