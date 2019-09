10 hårtips, de professionelle ville ønske, du kendte

6. Væk med de tørre spidser

“Tørre, spaltede ender får dit hår til at se kedeligt og livløst ud, og derfor er det bedste, du kan gøre for dit hår at få studset enderne, hvilket både vil få håret til at se sundere ud igen."

– Nick Irwin, engelsk stjernefrisør





7. De rette produkter

“I princippet kan man flette i alt slags hår, fedtet eller nyvasket, men vil du gøre det lettere for dig selv, så sørg for at give håret lidt produkt, inden du starter.

Brug gerne et, som giver håret lidt tekstur, så det bliver nemmere at arbejde med. Og undlad at bruge for meget balsam, hvis du planlægger at lave en flettefrisure, fordi balsam vil gøre håret glattere og dermed sværere at arbejde med."

– Dejan Cekanovic, svensk hårstylist og fletteekspert