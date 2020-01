Pagens popularitet fortsætter i 2020, hvor to af årets største hårtendenser udspringer fra den populære klipning; Henholdsvis en skarp page og en mere blød udgave, der går under navnet french girl bob.

For at skabe en french girl bob skal håret have så meget tekstur som muligt. Det bedste tip til at opnå looket er at lade dit hår lufttørre, og eventuelt kramme lidt produkt ind i det for at skabe volumen.