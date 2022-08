Har du allerede kort hår, eller har du længe overvejet, om de kortere længder er noget for dig? Så er denne sommer et oplagt tidspunkt at lade lokkerne falde. Vi ser nemlig et væld af frisurer til kort hår lige nu. Eksempelvis er pagen i høj kurs, men nu begynder også en anden og endnu kortere frisure at snige sig ind i dit Instagram-feed.