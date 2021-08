3 overskuelige tips, der giver længere hår

Hold håret samlet om natten

Jo længere håret er, desto større er chancen for sammenfiltrerede længder. Det skyldes, at det lange hår for det første har mange år på bagen, hvilket betyder, at det i løbet af årerne har fået et par skader fra varme, sol og generel slid. Det gør det mere tilbøjeligt til at filtre sammen, og dernæst knække og spalte.

Om natten er der stor chance for, at længderne bliver godt filtrerede, når du ligger og roder rundt på hovedpuden. Gør det derfor til en vane at samle håret inden sengetid. Allerhelst i en løs fletning. På den måde undgår du både hårknuder og slid.