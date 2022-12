4 hjemmebehandlinger, der giver stærkere hår

Olieret, dryssende eller rød og kløende?

Udover at være irriterende, kan generne i hovedbunden også være en indikation på, at din hovedbund er i ubalance, hvilket på sigt kan give udfordringer for håret og din hårvækst.

I dag er der udbredt konsensus om, at smukt hår starter med en sund hovedbund, nærmere betegnet sunde hårrødder, hvor hvert enkelt hårstrå dannes. Jo mere næring og gode betingelser de for til at vokse, desto stærkere og mere blanke hårstrå skulle der gerne vokse ud. Omvendt kan for eksempel svamp i hovedbunden eller arvæv ved hårrødderne forsnævre hårsækken, og dermed kommer der tyndere hår ud. Så vil du gerne vokse håret stærkere og længere, er der derfor god grund til at kigge nærmere på disse fire nemme hjemmebehandlinger til en sundere hovedbund.