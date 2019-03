4 overraskende hårfarver vil dominere 2019

Mørke rødder

2019 er året, hvor du skal bære dine mørke udvoksninger med stolthed, da de er centrum for tendensen dirty blonde. Derfor opsøger flere frisøren for at få lavet mørke rødder i deres blonde hår – og ikke for at dække dem. Trenden giver et cool look og kræver færre besøg hos frisøren, da farven ikke skal vedligeholdes lige så hyppigt som en blond helfarve.