6 ting, du gør hver dag, som ødelægger dit hår

4. Du tørrer dit hår med håndklæde

Det er helt uskadeligt at klemme vand ud af håret efter bad, men du bør undgå at frottere grundigt med et håndklæde, da materialet gør skade på håret.

5. Du børster vådt hår

Det er en dårlig vane at børste håret, mens det stadig er vådt. Du bør mindst vente til lokkerne er delvist tørre, før du svinger børsten.

6. Du sætter håret i en (for) stram opsætning

Kender du følelsen af, at dit hår gør ondt, når det har siddet i en stram knold eller hestehale hele dagen? Det kan blandt andet skyldes, at du sætter håret i en for stram opsætning, hvilket øger risikoen for hårtab.