Ny fransk frisure tager internettet med storm

Har du hørt om frisuren banana bun? Det havde vi heller ikke, men ifølge nye tal fra Pinterest bliver den skødesløse opsætning det næste store hit.

Frisuren er i særdeleshed populær blandt franske kvinder, og den kombinerer da også de to ting, som i høj grad forbindes med en parisienne: skødesløs og chic. Desuden tager det næsten ingen tid at sætte den såkaldte banana bun, så frisuren bør stå øverst på dit hårs to do-liste dette forår.